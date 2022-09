Florence Pugh dà lezioni di eleganza dopo le voci su Harry Styles e Olivia Wilde: l’attrice a Venezia79 con la nonna (Di martedì 6 settembre 2022) Quanto un gossip può infiammare un festival? E quanto può fare perdere il focus? A entrambe le domande, la risposta è : tantissimo. Al Festival di Venezia, infatti, mostra del Cinema alla sua 79esima edizione, in corso dal 31 agosto al 10 settembre, non si fa che parlare dei presunti screzi che avrebbero coinvolto Florence Pugh, Harry Styles e Olivia Wilde, rispettivamente protagonisti e regista del film Don’t Worry Darling. Gli attori, in pratica, hanno rubato la scena al film. Florence Pugh, Harry Styles e Olivia Wilde: cosa è accaduto e perché se ne parla Centro del dibattito è quanto accaduto sul set di Don’t Worry Darling (Dwd), film presentato fuori concorso alla Mostra ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 settembre 2022) Quanto un gossip può infiammare un festival? E quanto può fare perdere il focus? A entrambe le domande, la risposta è : tantissimo. Al Festival di Venezia, infatti, mostra del Cinema alla sua 79esima edizione, in corso dal 31 agosto al 10 settembre, non si fa che parlare dei presunti screzi che avrebbero coinvolto, rispettivamente protagonisti e regista del film Don’t Worry Darling. Gli attori, in pratica, hanno rubato la scena al film.: cosa è accaduto e perché se ne parla Centro del dibattito è quanto accaduto sul set di Don’t Worry Darling (Dwd), film presentato fuori concorso alla Mostra ...

