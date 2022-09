Fiorentina-Napoli, Commisso: “Spalletti ha sbagliato, ha fatto una cosa inacettabile” (Di martedì 6 settembre 2022) Rocco Commisso torna sui fatti di Fiorentina-Napoli e punta il dito su Luciano Spalletti, reo di aver provocato i tifosi viola. Il patron della Fiorentina, torna su quanto accadde al Franchi i occasione della sfida contro il Napoli. Luciano Spalletti fu quasi schiaffeggiato da un tifoso e dagli spalti volarono offese di ogni tipo verso i napoletani e la città di Napoli. Il patron viola invece di prendere le distanze da certe bestie che affollano gli stadi italiani, clamorosamente punta il dito contro l’allenatore del Napoli: Commisso CONTRO Spalletti “Su Napoli io avrò sempre belle parole, non ho alcun motivo per parlarne male, anzi. Io però devo anche chiedere il rispetto dei miei ... Leggi su napolipiu (Di martedì 6 settembre 2022) Roccotorna sui fatti die punta il dito su Luciano, reo di aver provocato i tifosi viola. Il patron della, torna su quanto accadde al Franchi i occasione della sfida contro il. Lucianofu quasi schiaffeggiato da un tifoso e dagli spalti volarono offese di ogni tipo verso i napoletani e la città di. Il patron viola invece di prendere le distanze da certe bestie che affollano gli stadi italiani, clamorosamente punta il dito contro l’allenatore delCONTRO“Suio avrò sempre belle parole, non ho alcun motivo per parlarne male, anzi. Io però devo anche chiedere il rispetto dei miei ...

