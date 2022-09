Fiorentina | Commisso | «Italiano | Conference e ambizioni | vi dico tutto»

(Di martedì 6 settembre 2022) Rocco, presidente della, ha parlato in conferenza stampa: le dichiarazioni del numero uno viola Roccoha parlato in conferenza stampa. Le dichiarazioni del presidente dellariprese da TMW. LE PAROLE – «Ho messo 387 milioni nella, incluso la fine del Viola Park. Il problema degli ultimi 6-7 mesi l’euro si è svalutato. Io ho portato i soldi dall’America quando l’Euro era alto. Se oggi dovessi vendere lariceverei 54 milioni in meno. In dollari in questo Paese sono stati portati oltre 400 milioni. C’è qualche americano in Italia che ha messo 400 milioni suoi? Eppure devo essere criticato. A Firenze sapete parlare troppo e fare poco, questo fa male a tutta la società. I giornalisti fiorentini fanno sempre critiche che ...

Questo pomeriggio il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, a distanza di poco più di un anno dall'ultima volta, è tornato a parlare pubblicamente in conferenza stampa. Dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi di Firenze, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto in conferenza stampa. Tra i tanti temi trattati, Rocco Commisso è tornato su quanto accaduto tra Spalletti e il tifoso viola (allenatore delle giovanili) al Franchi.