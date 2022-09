Fiorentina, Commisso difende i tifosi: “Spalletti? Comportamento inaccettabile” (Di martedì 6 settembre 2022) La partita di pochi giorni fa tra Fiorentina e Napoli è terminata nel peggiore dei modi. Dopo il triplice fischio, due tifosi Viola aggredirono verbalmente e fisicamente il tecnico azzurro che, successivamente, si lamentò apertamente dei tifosi della Fiorentina per i loro comportamenti. Fiorentina CommissoCommisso attacca Spalletti: “ Oggi, dalla sala stampa ‘Manuela Righini’ del ‘Franchi’ di Firenze, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è tornato a parlare della vicenda. Ma non si è scusato con l’allenatore del Napoli per quanto accaduto, bensì ha attaccato l’allenatore del Napoli per quanto dichiarato a fine partita. “Mi sono sempre schierato contro questo tipo di cose, sul razzismo e anche contro ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) La partita di pochi giorni fa trae Napoli è terminata nel peggiore dei modi. Dopo il triplice fischio, dueViola aggredirono verbalmente e fisicamente il tecnico azzurro che, successivamente, si lamentò apertamente deidellaper i loro comportamenti.attacca: “ Oggi, dalla sala stampa ‘Manuela Righini’ del ‘Franchi’ di Firenze, il presidente della, Roccoè tornato a parlare della vicenda. Ma non si è scusato con l’allenatore del Napoli per quanto accaduto, bensì ha attaccato l’allenatore del Napoli per quanto dichiarato a fine partita. “Mi sono sempre schierato contro questo tipo di cose, sul razzismo e anche contro ...

peterkama : La verità è che se non vendevamo Vlahovic eravamo rovinati. Sarebbe come se la Juve vendesse un loro giocatore per… - peterkama : Voglio parlare di Vlahovic. Che per me è stata un'operazione fe-no-me-na-le (scandisce bene, ndr). Stamani ho visto… - MilanWorldForum : Commisso vs Spalletti. Le dichiarazioni QUI -) - dimitri_conti : ?? #Commisso in pillole - Troppe critiche a #Fiorentina e #Italiano - Controllo restyling #Franchi o zero euro -… - ClaudioMasini7 : Conferenza stampa di #Commisso come sempre un grande momento folkloristico-culturale. Unico appunto, le vedrei megl… -