Ficarra e Picone contro Giorgia Meloni: la frase che ha fatto scatenare la bufera (Di martedì 6 settembre 2022) Ficarra e Picone hanno fatto infuriare il web dopo un commento dedicato a Giorgia Meloni. Un tweet breve, ma che lascia il segno e più che altro rende ben chiaro lo schieramento politico dei due comici. A tanti vip non piace Giorgia Meloni per vari motivi e in molti si sono schierati apertamente contro di lei. Ficarra e Picone contro Giorgia Meloni: cosa hanno detto Sul loro profilo Twitter, come tanti altri vip, anche Ficarra e Picone hanno parlato di politica e lo hanno fatto con un tweet. “Oggi tutti a criticare la Meloni. Ma un giorno la rimpiangeremo e diremo: ‘Ah, quando c’era lei!’”. I comici ... Leggi su tvzap (Di martedì 6 settembre 2022)hannoinfuriare il web dopo un commento dedicato a. Un tweet breve, ma che lascia il segno e più che altro rende ben chiaro lo schieramento politico dei due comici. A tanti vip non piaceper vari motivi e in molti si sono schierati apertamentedi lei.: cosa hanno detto Sul loro profilo Twitter, come tanti altri vip, anchehanno parlato di politica e lo hannocon un tweet. “Oggi tutti a criticare la. Ma un giorno la rimpiangeremo e diremo: ‘Ah, quando c’era lei!’”. I comici ...

