Festival del cinema di Venezia, Harry Styles bacia Nick Kroll e i social si scatenano (Di martedì 6 settembre 2022) Non è passato inosservato il bacio che Harry Styles ha stampato sulle labbra di Nick Kroll nella sala Grande del Palazzo del cinema del Lido alla fine della proiezione del film 'Don't worry darling', diretto dalla regista Olivia Wilde, fidanzata della pop star nella vita. La foto e il video del bacio è rimbalzato tra centinaia di post sui social. Ed è stata probabilmente una geniale contromossa dell'ex One Direction di fronte al dilagare dei gossip sentimentali intorno al film. L'assenza della coprotagonista del film Florence Pugh in conferenza stampa ed una certa freddezza sul red carpet tra i vari protagonisti del film avevano alimentato le voci di una gelosia della regista nei confronti dell'attrice.

