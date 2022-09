Festival del Cinema di Venezia 2022: lo chignon da diva rètro di Penelope Cruz e gli altri beauty look della settima sera (Di martedì 6 settembre 2022) Protagonista della settima serata in Laguna il gioco dei contrasti: dal beauty look avanguardistico di Tilda Swinton al raccolto vintage di Penelope Cruz, dalle chiome mosse effetto permanente in stile anni '80 a quelle piastrate dal Dna iper liscio. Tra colpi di gel, eyeliner e rossetto, ne abbiamo di appunti di bellezza da prendere Leggi su vanityfair (Di martedì 6 settembre 2022) Protagonistata in Laguna il gioco dei contrasti: dalavanguardistico di Tilda Swinton al raccolto vintage di, dalle chiome mosse effetto permanente in stile anni '80 a quelle piastrate dal Dna iper liscio. Tra colpi di gel, eyeliner e rossetto, ne abbiamo di appunti di bellezza da prendere

