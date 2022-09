Ferretti Group al Festival di Cannes punta sull’elettrico: ecco le novità (Di martedì 6 settembre 2022) Il gigante italiano Ferretti Group prende parte al Cannes Yachting Festival da oggi fino a domenica 11 settembre e lo fa in grande stile, con una flotta di 25 yacht tra cui 5 première mondiali per i marchi Riva, Ferretti Yachts e Custom Line. Ferretti, inoltre, ha deciso di puntare fortemente sull’elettrico, portando all’evento il primo prototipo Riva a propulsione full-electric. I prossimi progetti di Ferretti Il nuovo El-Iseo unisce l’iconico runabout Iseo con la tecnologia ecosostenibile: il modello era già stato presentato lo scorso weekend in anteprima mondiale, in occasione della settima edizione della Private Preview di Ferretti Group, che si è tenuta come di consueto allo Yacht Club di Monaco. ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 6 settembre 2022) Il gigante italianoprende parte alYachtingda oggi fino a domenica 11 settembre e lo fa in grande stile, con una flotta di 25 yacht tra cui 5 première mondiali per i marchi Riva,Yachts e Custom Line., inoltre, ha deciso dire fortemente, portando all’evento il primo prototipo Riva a propulsione full-electric. I prossimi progetti diIl nuovo El-Iseo unisce l’iconico runabout Iseo con la tecnologia ecosostenibile: il modello era già stato presentato lo scorso weekend in anteprima mondiale, in occasione della settima edizione della Private Preview di, che si è tenuta come di consueto allo Yacht Club di Monaco. ...

Cantieristica: nuovo superyacht Cnr M/Y 141 varato ad Ancona Un nuovo superyacht full - custom firmato Crn è stato varato nella Superyacht Yard Ferretti Group ad Ancona. Il Progetto Crn 141 è l'ultima opera d'arte del cantiere navale di Ancona a ricevere il battesimo dell'acqua. Crn M/Y 141, 60,33 metri di lunghezza e 10,55 metri di baglio di ... Da motori ibridi a materiali eco - friendly: l'impegno di Azimut Benetti per una nautica sostenibile ... vicepresidente di Azimut - Benetti Group, è consapevole che a parlarne si può peccare di ... Così come la concorrenza diretta del made in Italy nautico, Ferretti e Sanlorenzo, anche Azimut - Benetti ha ... FERRETTI GROUP AL CANNES YACHTING FESTIVAL CON BARCHE E DATI DA NUMERO UNO NUOVO RIVA ELETTRICO, 5 PREMIÉRE MONDIALI E UN PORTAFOGLIO ORDINI PARI A 1,3 MILIARDI DI EURO Il Gruppo presenta una ... Ferretti: raccolta ordini di luglio-agosto 300 mln, +50% Il risultato è stato presentato in conferenza stampa a Cannes dall'ad del gruppo, avvocato Alberto Galassi. "Da barche bellissime nascono dati straordinari, e viceversa. Questa crescita eccezionale, i ... Un nuovo superyacht full - custom firmato Crn è stato varato nella Superyacht Yardad Ancona. Il Progetto Crn 141 è l'ultima opera d'arte del cantiere navale di Ancona a ricevere il battesimo dell'acqua. Crn M/Y 141, 60,33 metri di lunghezza e 10,55 metri di baglio di ...... vicepresidente di Azimut - Benetti, è consapevole che a parlarne si può peccare di ... Così come la concorrenza diretta del made in Italy nautico,e Sanlorenzo, anche Azimut - Benetti ha ...NUOVO RIVA ELETTRICO, 5 PREMIÉRE MONDIALI E UN PORTAFOGLIO ORDINI PARI A 1,3 MILIARDI DI EURO Il Gruppo presenta una ...Il risultato è stato presentato in conferenza stampa a Cannes dall'ad del gruppo, avvocato Alberto Galassi. "Da barche bellissime nascono dati straordinari, e viceversa. Questa crescita eccezionale, i ...