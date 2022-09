Ferrari, nessuno paga dopo gli incidenti e gli errori di Zandvoort. Binotto: “Importante garantire stabilità” (Di martedì 6 settembre 2022) Tre gravi errori del team Ferrari durante l’ultima gara non avranno alcune conseguenze, lo assicura il team principal Mattia Binotto. Durante la gara di Zandvoort, del Gran Premio d’Olanda, la Ferrari di Carlos Sainz è stata vittima di diverse sviste della squadra tecnica. Anche per questo lo spagnolo non è riuscito a mantenere le aspettative e classificarsi sul podio. In particolare, ad attendere Sainz al pit stop c’erano tre gomme, invece che quattro. Clamorosa distrazione che ha portato a perdere diversi secondi. Un errore di comunicazione del team ha poi quasi provocato un incidente tra lo spagnolo e Fernando Alonso: il via libera al rientro in pista è arrivato proprio quando Alonso stava passando in quel punto della pit-lane. Lo scontro è stato evitato, ma a Sainz è stata assegnata una penalità e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Tre gravidel teamdurante l’ultima gara non avranno alcune conseguenze, lo assicura il team principal Mattia. Durante la gara di, del Gran Premio d’Olanda, ladi Carlos Sainz è stata vittima di diverse sviste della squadra tecnica. Anche per questo lo spagnolo non è riuscito a mantenere le aspettative e classificarsi sul podio. In particolare, ad attendere Sainz al pit stop c’erano tre gomme, invece che quattro. Clamorosa distrazione che ha portato a perdere diversi secondi. Un errore di comunicazione del team ha poi quasi provocato un incidente tra lo spagnolo e Fernando Alonso: il via libera al rientro in pista è arrivato proprio quando Alonso stava passando in quel punto della pit-lane. Lo scontro è stato evitato, ma a Sainz è stata assegnata una penalità e ...

