Fascina contro Carfagna e Gelmini | “Irriconoscenti e traditrici” La risposta del ministro | “Leali ma non serve”

(Di martedì 6 settembre 2022) In un’intervista a Libero ieri Martanon ha risparmiato critiche ai big come Mara, Mariastellae Renato Brunetta fuoriusciti da Forza Italia dopo la caduta del governo Draghi. “Hanno per anni ricevuto prebende e incarichi apicali nel partito e nelle istituzioni grazie al presidente Berlusconi e ciononostante, oltre all’incoerenza e al tradimento del patto elettorale, hanno manifestato una grave irriconoscenza umana e politica nei confronti di chi li ha politicamente creati”, ha detto. Oggi è arrivata ladi Mariastella: “Noi siamo state semprema non siamo, siamo donne libere e di fronte alla caduta del governo Draghi e a una deriva sovranista e populista che Forza Italia ha intrapreso e che è sotto gli occhi di ...

infoitinterno : Marta Fascina, la quasi moglie del Cav contro Carfagna e Gelmini: 'Ingrate' - repubblica : Hanno tutti ragione | L’esordio di Fascina contro il neoimperialismo cinese [di Stefano Cappellini] - EmilioBerettaF1 : Marta Fascina contro Carfagna e Gelmini: 'Irriconoscenti e traditrici. Ogni voto dato a loro è un regalo alla sinis… - Gianni_Florence : Da che pulpito viene la critica, senza pudore! 54 anni ?????. Marta Fascina contro Carfagna e Gelmini: 'I… - infoitinterno : Marta Fascina contro Carfagna e Gelmini: 'Irriconoscenti e traditrici. Ogni voto dato a loro è un regalo alla sinis… -

Il video del leghistala donna rom Alessio Di Giulio, capogruppo della Lega a Firenze, ha .... Fa molto discutere, a Marsala e in provincia di Trapani, l'intervista di Libero a Marta ......i sovranismi nazionali: la situazione che stiamo vivendo è la dimostrazione che occorre un'Europa più forte e coesa'. Oggi la compagna di Silvio Berlusconi e deputata di FI Martale ha ...In un’intervista a Libero ieri Marta Fascina non ha risparmiato critiche ai big come Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Renato Brunetta fuoriusciti da Forza Italia dopo la caduta del governo Draghi.Forza Italia ha rivoluzionato la sua classe dirigente in Campania: fuori dalle liste i Cesaro e i cosentiniani. Ma il nuovo che avanza ha molte ombre, tra imprenditori sconosciuti, imputati, indagati ...