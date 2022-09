Fantacalcio | i top e flop della 5^ giornata di Serie A

(Di martedì 6 settembre 2022) La vittoria del Torino sul Lecce ha sancito la finequintadiA: la lista dei giocatori top ealdi questo turno. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il posticipo del lunedì sera tra Torino e Lecce ha chiuso il quinto turno di campionato. Ora spazio Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

CriticoMilanist : ragazziii tra poco devo fare la rosa del fantacalcio , mercato libero. Nominatemi dei TOP da prendere !???? - TuttoFanta : ?? Sempre più leader e uomo bonus, #Udogie prosegue nella sua crescita. Tante soddisfazioni al #fantacalcio in quest… - Sportellate_it : Giornata abbastanza prolifica con 28 gol segnati, nessuno di questi porta la firma di un top assoluto dell'attacco:… - DiMarzio : #Fantacalcio, la top 11 low cost in vista dell'asta - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Retroscena #Hojlund: ha stupito così Gasperini e i top dirigenti ? -

Calcio d'Angolo

Chiaro, l'estremo difensore di una neopromossa non è mai ilper il, ma può regalare soddisfazioni anche in termini di rigori parati. Partite: 13 Gol Subiti: 25 Media - Voto: 6.08 ...Contenutimedia L'allenamento del Sevilla in vista della prima giornata AFP via Getty Images ... Gioca alFantasy Football *Orari in CET Martedì 6 settembre Dinamo Zagreb - Chelsea (18:... Voti Fantacalcio: la Top 11 della quinta giornata di Serie A 2022/2023 - Calcio d'Angolo Scambi fantacalcio - Le prime 5 giornate di campionato hanno già dato qualche risposta importante a tutti noi fantallenatori: qualche giocatore ...Impossibile non partire dall’attaccante arrivato alla Salernitana dal Villarreal. L’impatto con la serie A è stato devastante: 4 partite giocate e 3 gol nelle prime cinque giornate di campionato. La F ...