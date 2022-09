Famiglia: Bruno Bossio, 'dati assegno unico dicono che Pd ha dato risposte vere' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "L'assegno unico universale si sta rivelando uno strumento prezioso di sostegno alla genitorialità. E' nato grazie all'iniziativa legislativa del gruppo Pd, frutto di un impegno senza precedenti in tutti i passaggi istituzionali: possiamo dire come partito e forza parlamentare di aver realizzato una delle riforme più importanti ed incisive degli ultimi anni in quanto a tutela delle famiglie". Ad affermarlo Enza Bruno Bossio, parlamentare e candidata del Pd nel collegio plurinominale della Camera in Calabria. "L'Inps ci dice oggi che sono stati erogati in 5 mesi oltre 6 miliardi, con una concentrazione di risorse al Sud e in particolare alla Calabria (una media di 166 euro per ciascun figlio). Si tratta - aggiunge la deputata dem - di una misura non solo accessibile ma soprattutto efficace: uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "L'universale si sta rivelando uno strumento prezioso di sostegno alla genitorialità. E' nato grazie all'iniziativa legislativa del gruppo Pd, frutto di un impegno senza precedenti in tutti i passaggi istituzionali: possiamo dire come partito e forza parlamentare di aver realizzato una delle riforme più importanti ed incisive degli ultimi anni in quanto a tutela delle famiglie". Ad affermarlo Enza, parlamentare e candidata del Pd nel collegio plurinominale della Camera in Calabria. "L'Inps ci dice oggi che sono stati erogati in 5 mesi oltre 6 miliardi, con una concentrazione di risorse al Sud e in particolare alla Calabria (una media di 166 euro per ciascun figlio). Si tratta - aggiunge la deputata dem - di una misura non solo accessibile ma soprattutto efficace: uno ...

