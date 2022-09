F1, Monza: presidente Aci 'rispettiamo i vincoli ambientali' (Di martedì 6 settembre 2022) Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci, durante la presentazione del Gp d'Italia a Monza torna sui nodi ambientali emersi nelle ultime settimane, durante la realizzazione della "fan zone" nell'area a ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Angelo Sticchi Damiani,Aci, durante la presentazione del Gp d'Italia atorna sui nodiemersi nelle ultime settimane, durante la realizzazione della "fan zone" nell'area a ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: F1, il Gran Premio d'Italia nei 100 anni dell'Autodromo di #Monza. Ci sarà anche il presidente Mattarella - minaquatorze : RT @LiveGPit: Angelo Sticchi Damiani: “Grazie al presidente Mattarella che Domenica sarà presente a Monza per il Gran Premio. Andrea Bocell… - ansacalciosport : F1, Monza: presidente Aci 'rispettiamo i vincoli ambientali'. Sticchi Damiani: 'Ora sforzo comune per pesare il fut… - ansacalciosport : F1: presidente Fontana, Gp d'Italia resti sempre in Brianza. 'Monza continuerà a fare la storia' | #ANSA - assilemamore : RT @LiveGPit: Angelo Sticchi Damiani: “Grazie al presidente Mattarella che Domenica sarà presente a Monza per il Gran Premio. Andrea Bocell… -