(Di martedì 6 settembre 2022) Si è fatto un gran parlare diCar e di strategia Mercedes nel corso del GP d’Olanda, 15° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Zandvoort la vittoria è andata al padrone di casa, Max, lucidissimo nello sfruttare tutto quello che la corsa orange ha previsto. A far discutere è stata la scelta in casascuderia di Brackley di differenziare la scelta delle gomme, con George Russell con le soft e Lewis Hamilton con le medie. Una decisione che non ha favorito il sette volte iridato, letteralmente sverniciato daalla ripartenzagara dopo il regime di S.C e quarto alla fine. A detta però del due volte iridato,tutte le interruzioni che si sono venute a creare nel corso ...

Di questo è convinto anche un altro campione del mondo come, vincitore dei mondiali 1998 e 1999. Il finlandese, nella sua consueta rubrica su Unibet , non ha solo indicato quanto possa ...'Ve lo dico per esperienza personale: vincere il titolo mondiale significa andare due decimi più veloce nelle stagioni successive'.aveva messo in guardia i concorrenti di Max Verstappen in vista del 2022. Il pilota olandese nel 2021 alla settima stagione in F1 ha fatto centro sfruttando a dovere la prima cartuccia ... F1, Mika Hakkinen: "Verstappen avrebbe vinto anche senza l'aiuto della Safety Car" Formula 1, Mika Hakkinen commenta l'arrivo di Audi nel 2026: "Significativo, la FIA sta facendo un lavoro brillante" ...Jeen Grivin mercoledì 31 agosto 2022 22:34 - Ultimo aggiornamento: 22:38 Max Verstappen ha già un vantaggio estremamente confortevole di 98 punti Charles ...