F1, il grande male della storia recente della Ferrari: lo sviluppo (Di martedì 6 settembre 2022) Per la Ferrari, il 2022 era cominciato nel migliore dei modi, con una doppietta in Bahrain. Per la prima volta dal 2010, le Rosse avevano concluso la gara inaugurale in prima e seconda posizione. Il risultato aveva fatto sognare i tifosi del Cavallino Rampante, sicuri di rivedere i propri beniamini lottare per il Mondiale dopo anni difficili. La speranza è stata corroborata dai risultati nei GP immediatamente successivi, durante i quali la F1-75 si è proposta come la monoposto da battere. Invece, la stagione si è sviluppata in maniera infausta per la Scuderia di Maranello, indicando ancora una volta la tendenza a calare cammin facendo nell’arco dell’anno. Un trend ormai conclamato. La “cura dimagrante” a cui si è sottoposta Red Bull tra il GP di Australia e quello di Emilia Romagna ha cambiato i valori in campo. La RB18 ha preso, seppur leggermente, il sopravvento. ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Per la, il 2022 era cominciato nel migliore dei modi, con una doppietta in Bahrain. Per la prima volta dal 2010, le Rosse avevano concluso la gara inaugurale in prima e seconda posizione. Il risultato aveva fatto sognare i tifosi del Cavallino Rampante, sicuri di rivedere i propri beniamini lottare per il Mondiale dopo anni difficili. La speranza è stata corroborata dai risultati nei GP immediatamente successivi, durante i quali la F1-75 si è proposta come la monoposto da battere. Invece, la stagione si è sviluppata in maniera infausta per la Scuderia di Maranello, indicando ancora una volta la tendenza a calare cammin facendo nell’arco dell’anno. Un trend ormai conclamato. La “cura dimagrante” a cui si è sottoposta Red Bull tra il GP di Australia e quello di Emilia Romagna ha cambiato i valori in campo. La RB18 ha preso, seppur leggermente, il sopravvento. ...

GAETAN_BARBIERI : RT @LiaLia70574604: @camilladezorzi @SplendorSolis00 @itsmeback_ È un dolore grande che fa tanto male. Nessuno ha fatto niente per salvare… - RiRi02335129 : RT @LiaLia70574604: @camilladezorzi @SplendorSolis00 @itsmeback_ È un dolore grande che fa tanto male. Nessuno ha fatto niente per salvare… - TerroneDoc : RT @LiaLia70574604: @camilladezorzi @SplendorSolis00 @itsmeback_ È un dolore grande che fa tanto male. Nessuno ha fatto niente per salvare… - NeyMariaM : RT @FrankCapitone: Lo sapevi, peccare non significa fare il male: non fare il bene, questo significa peccare. Quanto bene tu potevi fare! E… - phildancefc : RT @LiaLia70574604: @camilladezorzi @SplendorSolis00 @itsmeback_ È un dolore grande che fa tanto male. Nessuno ha fatto niente per salvare… -