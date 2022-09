F1 | Gp Italia | Mattarella domenica sarà a Monza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022), 6 set. - (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergiopresente al Gp d'di F1 in programma11 settembre a, in occasione del centenario dell'impianto brianzolo. Lo ha annunciato il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani. "Sono grato per la presenza di, che ha deciso di essere qui. La presenza del presidente della Repubblica dà lustro a questo appuntamento". Il Capo dello Stato ascolterà l'inno di Mameli sul rettilineo della partenza cantato per l'occasione da Andrea Bocelli.