Europei di Bocce | l’Italia chiude il torneo con quattro medaglie

(Di martedì 6 settembre 2022) Lubiana –femminile del Volo è tornata dalla slovena Lubiana, teatro della quinta edizione del Campionato Europeo in programma dal 31 agosto al 4 settembre, con una medaglia d’argento e tre di bronzo.volte sul podio le ragazze del commissario tecnico Piero Amerio, ma il gradino più alto è risultato off limits per i colori azzurri. Un Campionato Europeo al quale hanno partecipato, in totale, undici nazionali.ha chiuso al quinto posto la classifica a squadre dietro Francia, Croazia, Slovenia e Turchia. Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più dalla spedizione slovena. E’ stata la coppia Valentina Basei e Francesca Carlini ad avvicinarsi di più al titolo continentale. Dopo il 13-0 inflitto al tandem svizzero nei quarti di finale, le azzurre campionesse del mondo della specialità sono riuscite a piegare la ...