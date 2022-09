Europei di Beach Soccer, Italia maschile e femminile a Cagliari per la storia (Di martedì 6 settembre 2022) Cagliari – Concluse due giorni fa a Catania le qualificazioni ai World Beach Games con un doppio pass per Bali 2023 (leggi qui), neanche il tempo di respirare per le due squadre Azzurre già arrivate a Cagliari dove, da giovedì saranno impegnate nel Campionato Europeo. Il capoluogo sardo ospiterà la rassegna continentale dall’8 all’11 settembre e il ct Emiliano Del Duca ha reso note le convocazioni dei 14 giocatori e delle 13 giocatrici che tenteranno di salire sul tetto d’Europa. Le partite dell’Italia saranno trasmesse da Rai Sport +HD e da Rai Play. Domani a Cagliari, alle 17.00, presso Il Lazzaretto (via dei Navigatori, 1), la competizione continentale sarà presentata alla stampa. Per le due compagini Azzurre saranno presenti, il capo delegazione, Ferdinando Arcopinto, il ct delle due Nazionali, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022)– Concluse due giorni fa a Catania le qualificazioni ai WorldGames con un doppio pass per Bali 2023 (leggi qui), neanche il tempo di respirare per le due squadre Azzurre già arrivate adove, da giovedì saranno impegnate nel Campionato Europeo. Il capoluogo sardo ospiterà la rassegna continentale dall’8 all’11 settembre e il ct Emiliano Del Duca ha reso note le convocazioni dei 14 giocatori e delle 13 giocatrici che tenteranno di salire sul tetto d’Europa. Le partite dell’saranno trasmesse da Rai Sport +HD e da Rai Play. Domani a, alle 17.00, presso Il Lazzaretto (via dei Navigatori, 1), la competizione continentale sarà presentata alla stampa. Per le due compagini Azzurre saranno presenti, il capo delegazione, Ferdinando Arcopinto, il ct delle due Nazionali, ...

