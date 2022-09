Europa League 2022/2023: Ludogorets-Roma a Pawson, per la Lazio c’è lo spagnolo de Burgos (Di martedì 6 settembre 2022) Sono state rese note le designazioni arbitrali per i match validi per la prima giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023. Per la Roma, impegnata sul campo del Ludogorets, il direttore di gara sarà l’inglese Chris Pawson. Gli assistenti saranno Lee Betts e Ian Hussin, il quarto uomo Robert Jones, ed i “varisti” Darren England (Var) e Peter Bankes (Avar). Per quanto riguarda la Lazio, che ospiterà il Feyenoord presso l’Olimpico, sarà invece un arbitro spagnolo a fischiare. Si tratta di Ricardo de Burgos, coadiuvato dagli assistenti Roberto del Palomar e Iker De Fransisco; quarto uomo José Luis Munuera, al Var Guillermo Cuadra Fernández e Tiago Martins. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Sono state rese note le designazioni arbitrali per i match validi per la prima giornata della fase a gironi di. Per la, impegnata sul campo del, il direttore di gara sarà l’inglese Chris. Gli assistenti saranno Lee Betts e Ian Hussin, il quarto uomo Robert Jones, ed i “varisti” Darren England (Var) e Peter Bankes (Avar). Per quanto riguarda la, che ospiterà il Feyenoord presso l’Olimpico, sarà invece un arbitroa fischiare. Si tratta di Ricardo de, coadiuvato dagli assistenti Roberto del Palomar e Iker De Fransisco; quarto uomo José Luis Munuera, al Var Guillermo Cuadra Fernández e Tiago Martins. SportFace.

Europa League: l'inglese Pawson arbitrerà Ludogorets - Roma

Craig Pawson arbitrerà la partita d'esordio della Roma in Europa League, valida per il Gruppo C e in programma giovedì sera, alle ore 18,45, sul terreno della Ludogorets Arena di Razgrad, in Bulgaria, contro la squadra locale.

Pronostici calcio oggi: i consigli di mercoledì 7 settembre 2022

Nella precedente edizione il Napoli aveva partecipato all'Europa League. Viene dal successo per 1 - 2 all'Olimpico contro la Lazio ed é in testa alla classifica, a pari merito con il Milan, con 11 ...

Salisburgo Milan dove vedere in tv e streaming

Salisburgo Milan dove vedere la gara d'esordio dei rossoneri nel girone di Champions League sul campo degli austriaci.