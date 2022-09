EUROBASKET | ITALIA-CROAZIA | SERVE SUBITO UNA REAZIONE

Leggi su sportnews.snai

(Di martedì 6 settembre 2022) Il fondo l’ha già raschiato, ora l’del Poz può soltanto reagire. E rialzare la testa dopo uno schiaffo che fa un male cane, anche perché in grado di abbattere in un amen tutti i propositi di grandeur di una nazionale arrivata aun po’ col fiatone, ma non per questo destinata a fare da comprimaria. Addirittura con una sconfitta stasera contro lasi verificherebbe persino il rischio di chiudere la propria corsa nel torneo già nella prima fase: sarebbe una piccola ecatombe, pensando anche alle polemiche che hanno segnato la marcia d’avvicinamento alla rassegna continentale. Con la vittoria (scontata) dell’Estonia sulla Gran Bretagna, ecco che per gli azzurri di coach Pozzecco il cerchio è bello che stretto: i baltici probabilmente non riusciranno a battere la Grecia all’ultima giornata, anche se Giannis e ...