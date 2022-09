Eurobasket 2022 | Pozzecco | “Fisicamente siamo stati dominati | l’importante sarà reagire”

(Di martedì 6 settembre 2022) “Innanzitutto congratulazioni all’Ucraina per la straordinaria partita giocata stasera, in tutte e due le metà campo.ci hanno dominato, noi probabilmente eravamo un po’ scarichi dopo la gara con la Grecia che ci ha consumato tante energie, soprattutto mentali. Il livello di questa competizione è molto alto, certe partite in un Europeo si possono perdere:e rimettersi subito in piedi”. Queste le parole del commissario tecnico dell’Italia Gianmarcodopo la sconfitta contro l’Ucraina nella terza giornata del gruppo C degli Europei di basket, in corso a Milano. SportFace.

Coach Gianmarco Pozzecco analizza la brutta sconfitta dell'Italia nella terza partita del girone C con l'Ucraina. Martedì alle 21 c'è la Croazia per il pronto riscatto: l'Italia deve vincere per blindare la qualificazione e per cercare di evitare la Serbia agli ottavi. Pesante sconfitta dell'Italia nella terza giornata del gruppo C: al Forum passa 84 - 73 l'Ucraina. Inutili i 17 punti di Polonara e i 14 di Fontecchio. Martedì ci si gioca una buona fetta di qualificazione contro la Croazia. Seconda sconfitta per l'Italia al FIBA EuroBasket 2022 ed è un ko che fa male perché dopo aver ceduto oggi all'Ucraina 84-73 gli Azzurri sono ora scivolati al quarto posto del girone C.