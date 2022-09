Eurobasket 2022, Italia torna grande con la Croazia: cronaca e tabellino (Di martedì 6 settembre 2022) Un’Italia tignosa e concentrata sconfigge la Croazia per 81-76 nella penultima sfida del Gruppo C ad Eurobasket 2022. Gli uomini di Pozzecco non ricadono negli errori commessi con l’Ucraina e giocano un ultimo periodo di grande maturità ed atletismo sia in fase offensiva sia soprattutto in fase offensiva. I migliori realizzatori sono Melli e Fontecchio (19 punti), quest’ultimo decisivo in tanti momenti della gara in cui i nostri avversari provano a scappare. Dall’altra parte non basta un enorme Bogdanovic da 27 punti. A questo punto la classifica ci vede terzi pari merito proprio insieme alla Croazia. C’è già la certezza di accedere alla prossima fase della competizione visto che l’Estonia (al momento quinta) al massimo può solo raggiungere i nostri punti nell’ultima gara in programma ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Un’tignosa e concentrata sconfigge laper 81-76 nella penultima sfida del Gruppo C ad. Gli uomini di Pozzecco non ricadono negli errori commessi con l’Ucraina e giocano un ultimo periodo dimaturità ed atletismo sia in fase offensiva sia soprattutto in fase offensiva. I migliori realizzatori sono Melli e Fontecchio (19 punti), quest’ultimo decisivo in tanti momenti della gara in cui i nostri avversari provano a scappare. Dall’altra parte non basta un enorme Bogdanovic da 27 punti. A questo punto la classifica ci vede terzi pari merito proprio insieme alla. C’è già la certezza di accedere alla prossima fase della competizione visto che l’Estonia (al momento quinta) al massimo può solo raggiungere i nostri punti nell’ultima gara in programma ...

