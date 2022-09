Esonero Mihajlovic, il Bologna ora valuta tra quattro possibili sostituti (Di martedì 6 settembre 2022) Esonero Mihajlovic, il Bologna sta valutano il sostituto in una lista di quattro candidati. Le ultime sulla situazione Il Bologna ha deciso di separarsi da Sinisa Mihajlovic dopo che il tecnico ha raccolto solo 3 punti in 5 gare. Come riferito dal Corriere dello Sport, tra i possibili candidati ci sono 4 nomi: Ranieri, De Zerbi, Thiago Motta e Semplici. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022), ilstano il sostituto in una lista dicandidati. Le ultime sulla situazione Ilha deciso di separarsi da Sinisadopo che il tecnico ha raccolto solo 3 punti in 5 gare. Come riferito dal Corriere dello Sport, tra icandidati ci sono 4 nomi: Ranieri, De Zerbi, Thiago Motta e Semplici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

