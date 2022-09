Esonerato Mihajlovic, Saputo “La decisione più difficile” (Di martedì 6 settembre 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Il club rossoblù, infatti, in una nota fa sapere che “si interrompe oggi il rapporto professionale tra il Bologna Fc 1909 e Sinisa Mihajlovic. Una decisione che purtroppo si è resa inevitabile, nonostante il forte legame affettivo che si è creato con la società e tutta la città in questi tre anni e mezzo emozionanti e drammatici. Sfortunatamente anche i cicli tecnici che hanno dato soddisfazioni sportive, come questo, possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale. A Sinisa e al suo staff va un ringraziamento speciale per aver affrontato il lavoro, in condizioni straordinarie e delicatissime dal punto di vista umano, con eccezionale dedizione e professionalità”. Nella nota presente anche la dichiarazione del presidente Joey ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Sinisanon è più l'allenatore del Bologna. Il club rossoblù, infatti, in una nota fa sapere che “si interrompe oggi il rapporto professionale tra il Bologna Fc 1909 e Sinisa. Unache purtroppo si è resa inevitabile, nonostante il forte legame affettivo che si è creato con la società e tutta la città in questi tre anni e mezzo emozionanti e drammatici. Sfortunatamente anche i cicli tecnici che hanno dato soddisfazioni sportive, come questo, possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale. A Sinisa e al suo staff va un ringraziamento speciale per aver affrontato il lavoro, in condizioni straordinarie e delicatissime dal punto di vista umano, con eccezionale dedizione e professionalità”. Nella nota presente anche la dichiarazione del presidente Joey ...

