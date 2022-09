Escursione in notturna da Piano Renda a Portella della Paglia, sabato si percorre la terza tappa del Cammino dei Mille (Di martedì 6 settembre 2022) Una Escursione in notturna di circa 2 ore e mezza per fare conoscere la terza tappa del Cammino dei Mille. È quanto viene proposto da Stefano Lo Coco e Luciano Tusa che, assieme alla Pro Loco di Monreale, sono tra gli ideatori e autori del Cammino che ripercorre le orme di Garibaldi in Sicilia. “Un’ulteriore iniziativa per promuovere il Cammino dei Mille – spiega Lo Coco -. Farlo conoscere ci consentirà di renderlo sempre più frequentato così da incentivare l’economia locale e sopratutto per recuperare il rapporto con la natura, con se stessi e per proteggere il nostro territorio dagli incendiari. Invitiamo tutti coloro che hanno dimestichezza con le camminate in notturna a partecipare ma in generale ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 6 settembre 2022) Unaindi circa 2 ore e mezza per fare conoscere ladeldei. È quanto viene proposto da Stefano Lo Coco e Luciano Tusa che, assieme alla Pro Loco di Monreale, sono tra gli ideatori e autori delche rile orme di Garibaldi in Sicilia. “Un’ulteriore iniziativa per promuovere ildei– spiega Lo Coco -. Farlo conoscere ci consentirà di renderlo sempre più frequentato così da incentivare l’economia locale e sopratutto per recuperare il rapporto con la natura, con se stessi e per proteggere il nostro territorio dagli incendiari. Invitiamo tutti coloro che hanno dimestichezza con le camminate ina partecipare ma in generale ...

