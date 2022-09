"Ero depressa, facevo shopping compulsivo: si sono approfittati di me". La verità di Giovanna Boda, l'ex dirigente del Miur accusata di corruzione (Di martedì 6 settembre 2022) In un verbale dei carabinieri di via Veneto risalente a luglio, la donna spiega che era sotto cura farmacologica e che in molti si sarebbero approfittati della sua instabilità. Accusando anche alcuni collaboratori che non l'avrebbero aiutata e che si sarebbero riempiti il... Leggi su repubblica (Di martedì 6 settembre 2022) In un verbale dei carabinieri di via Veneto risalente a luglio, la donna spiega che era sotto cura farmacologica e che in molti si sarebberodella sua instabilità. Accusando anche alcuni collaboratori che non l'avrebbero aiutata e che si sarebbero riempiti il...

