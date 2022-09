Erdogan incolpa l’Europa per la crisi del gas: “L’hanno innescata loro con le sanzioni alla Russia. Raccolgono ciò che hanno seminato” (Di martedì 6 settembre 2022) Continuano gli equilibrismi del presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an, nel tentativo di mantenere aperti i rapporti con la Russia e conservare quel ruolo di mediatore che ha tentato di ritagliarsi, in alcuni frangenti con successo, fin dalla vigilia dell’invasione dell’Ucraina ordinata da Vladimir Putin. E nel complicato gioco di strategia che è diventata la guerra del gas tra Mosca e le cancellerie europee, il capo dello Stato di Ankara ha accusato Bruxelles di essere causa dei propri mali in fatto di approvvigionamenti energetici: queste difficoltà, ha dichiarato, sono causate dalle sanzioni imposte dai Paesi europei contro la Russia, ora “Raccolgono ciò che hanno seminato”. E ha aggiunto che il presidente russo “è stato portato al punto di dire, volentieri o meno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Continuano gli equilibrismi del presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an, nel tentativo di mantenere aperti i rapporti con lae conservare quel ruolo di mediatore che ha tentato di ritagliarsi, in alcuni frangenti con successo, fin dvigilia dell’invasione dell’Ucraina ordinata da Vladimir Putin. E nel complicato gioco di strategia che è diventata la guerra del gas tra Mosca e le cancellerie europee, il capo dello Stato di Ankara ha accusato Bruxelles di essere causa dei propri mali in fatto di approvvigionamenti energetici: queste difficoltà, ha dichiarato, sono causate dalleimposte dai Paesi europei contro la, ora “ciò che”. E ha aggiunto che il presidente russo “è stato portato al punto di dire, volentieri o meno, ...

