"Era a terra, senza vita". Manuel trovato morto in casa a 33 anni. Cosa è stato scoperto sul suo corpo

Tragedia a Rovereto, un ragazzo di 33 anni Manuel Godoy è stato trovato morto in casa. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori che lo hanno rinvenuto in un lago di sangue. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa. Ma quando i soccorritori sono entrati in casa, assieme ai vigili del fuoco di Trento e ai carabinieri, il 33enne era già morto. A terra diversi mobili e vetri rotti, tra cui quelli di una porta finestra. Sul dramma, avvenuto venerdì sera, 2 settembre, stanno indagando i carabinieri di Rovereto. Non ci sarebbe una causa violenta dietro la morte del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione infatti Manuel Godoy sarebbe morto a causa di di un ferimento ...

