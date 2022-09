Ennesimo leader Black lives matter nella bufera: “Si è intascato 10 milioni di dollari del movimento” (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set — Continua la saga dei «marxisti con il rolex», che vede nella bufera leader e fondatori di Black lives matter per essersi appropriati del denaro del movimento utilizzandolo per scopi decisamente personali. In principio fu lo scandalo delle lussuosissime ville milionarie (locate in quartieri a maggioranza rigorosamente bianca) acquistate dalla cofondatrice Patrisse Khan-Cullors e dalla moglie — capo di Blm Toronto — Janaya Khan. Poi arrivarono le accuse, sempre nei confronti della Cullors, di aver messo le mani sui fondi di beneficenza del movimento per pagare ingenti somme a parenti e amici vari per servizi di «consulenza», e per noleggiare un jet privato. Il leader Black lives ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set — Continua la saga dei «marxisti con il rolex», che vedee fondatori diper essersi appropriati del denaro delutilizzandolo per scopi decisamente personali. In principio fu lo scandalo delle lussuosissime ville milionarie (locate in quartieri a maggioranza rigorosamente bianca) acquistate dalla cofondatrice Patrisse Khan-Cullors e dalla moglie — capo di Blm Toronto — Janaya Khan. Poi arrivarono le accuse, sempre nei confronti della Cullors, di aver messo le mani sui fondi di beneficenza delper pagare ingenti somme a parenti e amici vari per servizi di «consulenza», e per noleggiare un jet privato. Il...

voltes48 : RT @antonio_bordin: Liz #Truss, l’ignorante che credeva che Rostov si trovasse in Ucraina, la pazza guerrafondaia pronta ad usare le armi n… - PATRIZIOVEZZANI : RT @antonio_bordin: Liz #Truss, l’ignorante che credeva che Rostov si trovasse in Ucraina, la pazza guerrafondaia pronta ad usare le armi n… - AnnaP1953 : RT @antonio_bordin: Liz #Truss, l’ignorante che credeva che Rostov si trovasse in Ucraina, la pazza guerrafondaia pronta ad usare le armi n… - Bobbio65M : RT @antonio_bordin: Liz #Truss, l’ignorante che credeva che Rostov si trovasse in Ucraina, la pazza guerrafondaia pronta ad usare le armi n… - ir0021 : RT @antonio_bordin: Liz #Truss, l’ignorante che credeva che Rostov si trovasse in Ucraina, la pazza guerrafondaia pronta ad usare le armi n… -