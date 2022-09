Energia, scatta era green per blockchain e criptovalute: verso taglio 99,95% consumi Ethereum (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - In piena crisi energetica mondiale sta per scattare l'era green della blockchain con un passaggio di Ethereum che promette una vera rivoluzione 'verde' del mondo delle criptovalute. "Intorno a metà settembre - fra il 15 ed il 16 circa del mese in corso - per la blockchain di Ethereum ci sarà un passaggio per l'algoritmo di consenso; si andrà dal proof of work (PoW) - su cui adesso si basano sia Ethereum che Bitcoin - al protocollo proof-of-stake (PoS) tagliando i consumi di 2000 volte" sottolinea conversando con l'Adnkronos Giuliano Pierucci, presidente di Abie-Associazione blockchain Imprese ed Enti, l'associazione federata con Confindustria Digitale. Pierucci, fondatore di B2Lab, spiega ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - In piena crisi energetica mondiale sta perre l'eradellacon un passaggio diche promette una vera rivoluzione 'verde' del mondo delle. "Intorno a metà settembre - fra il 15 ed il 16 circa del mese in corso - per ladici sarà un passaggio per l'algoritmo di consenso; si andrà dal proof of work (PoW) - su cui adesso si basano siache Bitcoin - al protocollo proof-of-stake (PoS) tagliando idi 2000 volte" sottolinea conversando con l'Adnkronos Giuliano Pierucci, presidente di Abie-AssociazioneImprese ed Enti, l'associazione federata con Confindustria Digitale. Pierucci, fondatore di B2Lab, spiega ...

Agenzia_Ansa : Scatta la solidarietà franco-tedesca sull'energia. Gas francese verso la Germania, elettricità prodotta in Germania… - News24_it : Energia, scatta era green per blockchain e criptovalute: verso taglio 99,95% consumi Ethereum - icittadini : Energia: +31% spesa per import cibo, scatta allarme prezzi e qualità nel carello della spesa - fisco24_info : Energia, scatta era green per blockchain e criptovalute: verso taglio 99,95% consumi Ethereum: (Adnkronos) - In pie… - italiaserait : Energia, scatta era green per blockchain e criptovalute: verso taglio 99,95% consumi Ethereum -