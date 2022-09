Energia | Salvini | “30 miliardi subito o si rischia una strage economica”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 6 settembre 2022) ROMA – Con gli aumenti delle bollette di luce e gas “siuna”. E’ quanto ha detto il leader della Lega, Matteo(foto), a Radio Capital. “Uno studio di Goldman e Sachs prevede aumenti medi di 500 euro a famiglia per il caro bollette”, ha aggiunto, “occorreun intervento del governo da 30per tamponare gli aumenti per imprese e famiglie se non vogliamo, fra qualche mese, dover mettere 100per un milione di disoccupati, come prevede la Cisl e non la Lega”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.