Energia | Russia | ' piano Cingolani imposto da Bruxelles e Washington | Italia soffrirà'

Mosca, 6 set. (Adnkronos) - "Roberto Cingolani ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell'economia Italiana dagli idrocarburi russi. E' chiaro che questo piano viene imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordine di Washington, ma alla fine saranno gli Italiani a soffrirne". Scrive così su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. La portavoce illustra le conseguenze per l'economia Italiana , ponendo l'accento sugli "ostacoli per l'enorme numero di russi in visita" nel nostro paese. "E quando la laboriosa economia Italiana crollerà, gli Yankees la compreranno a buon mercato. Come è sempre stato. E non dovresti contare sugli investitori cinesi: dopo gli ...

