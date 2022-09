Energia: ricerca finlandese, 'entrate Russia superano costi guerra' (Di martedì 6 settembre 2022) Helsinki, 6 set. (Adnkronos) - La Russia continua a ricevere ricavi record dalla vendita di risorse energetiche, che superano di gran lunga la spesa per la guerra contro l'Ucraina. Lo scrive lo Spiegel, citando uno studio del Centro finlandese per la ricerca sull'Energia e l'aria pulita (Crea), secondo cui i ricavi della Russia dalle esportazioni di petrolio, gas e carbone nei primi sei mesi della guerra contro l'Ucraina sono stati pari a circa 158 miliardi di euro, contro i 100 miliardi di euro stimati per la guerra. L'Unione Europea è stata il maggiore acquirente di combustibili fossili russi, pagando a Mosca 85 miliardi di euro, seguita dalla Cina con 35 miliardi di euro. Tra i paesi della Ue, la Germania risulta essere il maggiore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Helsinki, 6 set. (Adnkronos) - Lacontinua a ricevere ricavi record dalla vendita di risorse energetiche, chedi gran lunga la spesa per lacontro l'Ucraina. Lo scrive lo Spiegel, citando uno studio del Centroper lasull'e l'aria pulita (Crea), secondo cui i ricavi delladalle esportazioni di petrolio, gas e carbone nei primi sei mesi dellacontro l'Ucraina sono stati pari a circa 158 miliardi di euro, contro i 100 miliardi di euro stimati per la. L'Unione Europea è stata il maggiore acquirente di combustibili fossili russi, pagando a Mosca 85 miliardi di euro, seguita dalla Cina con 35 miliardi di euro. Tra i paesi della Ue, la Germania risulta essere il maggiore ...

