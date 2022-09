"Energia nucleare contro il caro bollette". La ricetta della leghista Vannia Gava (Di martedì 6 settembre 2022) «L'Ue ha indicato il nucleare come Energia necessaria per la transizione ecologica, l'ha giudicata sicura e pulita, non consentiremo che gli ambientalisti ideologici spargano il terrore con teorie antiscientifiche», dice in un'intervista al Giornale la leghista Vannia Gava, sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica. Qual è la posizione della Lega sul tetto al prezzo del gas e quali altri interventi si potrebbero fare per sostenere famiglie e imprese alle prese con il caro bollette? «La Lega - risponde Gava - è stato il primo partito a sollevare il problema dei rincari eccezionali del prezzo dell'Energia, ha sollecitato un intervento a Draghi già ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) «L'Ue ha indicato ilcomenecessaria per la transizione ecologica, l'ha giudicata sicura e pulita, non consentiremo che gli ambientalisti ideologici spargano il terrore con teorie antiscientifiche», dice in un'intervista al Giornale la, sottosegretaria al MinisteroTransizione Ecologica. Qual è la posizioneLega sul tetto al prezzo del gas e quali altri interventi si potrebbero fare per sostenere famiglie e imprese alle prese con il? «La Lega - risponde- è stato il primo partito a sollevare il problema dei rincari eccezionali del prezzo dell', ha sollecitato un intervento a Draghi già ...

GiovaQuez : I 5 Stelle che dicono no a nucleare, carbone, trivelle e rigassificatori per poi spiegarci oggi che abbiamo un prob… - LegaSalvini : Al 63% dei giovani piace l'energia nucleare pulita: il sondaggio sulle centrali - LegaSalvini : ++ L'ENERGIA NUCLEARE PULITA PIACE AL 63% DEI GIOVANI ++ #25settembrevotoLega, io ci #Credo! - tempoweb : 'Energia #nucleare contro il caro #bollette'. La ricetta della leghista #VanniaGava #6settembre #iltempoquotidiano… - stefaniaespos19 : RT @ParatoreMarina: @Presa_Diretta @IaconaRiccardo @RaiTre E stanno mettendoci i bastoni fra le ruote per istallare il fotovoltaico per app… -