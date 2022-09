Energia: nel Napoletano sindaco chiude plesso primarie (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastello di Cisterna (Na) – Per ovviare al caro Energia, il sindaco di Castello di Cisterna (Napoli), Aniello Rega, ha deciso di chiudere l’unico plesso di scuole primarie del territorio trasferendo i bambini in quello delle secondarie di primo grado. La decisione, si legge nell’ordinanza firmata oggi dal sindaco, permetterà i lavori per l’adeguamento energetico, ma ha comunque scatenato il malcontento tra le mamme delle cinque classi del piccolo plesso “Sciascia”, che ospita solo cinque classi delle primarie, e di alcuni esponenti di opposizione del piccolo comune del Napoletano, che ora chiedono al sindaco di rivedere la decisione presa. Nel documento, il sindaco ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastello di Cisterna (Na) – Per ovviare al caro, ildi Castello di Cisterna (Napoli), Aniello Rega, ha deciso dire l’unicodi scuoledel territorio trasferendo i bambini in quello delle secondarie di primo grado. La decisione, si legge nell’ordinanza firmata oggi dal, permetterà i lavori per l’adeguamento energetico, ma ha comunque scatenato il malcontento tra le mamme delle cinque classi del piccolo“Sciascia”, che ospita solo cinque classi delle, e di alcuni esponenti di opposizione del piccolo comune del, che ora chiedono aldi rivedere la decisione presa. Nel documento, ilha ...

GassmanGassmann : Le bollette che arriveranno per la crisi del gas russo, saranno per molti devastanti,quindi è importante ricordare… - AngeloCiocca : 'Ogni famiglia italiana si ritrova oggi a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette di luce e… - fattoquotidiano : Caro energia, nel Nordest ristorazione e hotel alle corde: “A luglio la bolletta è triplicata. Ridurremo gli stipen… - FiorinoLuca : La differenza più evidente tra Berrettini e Ruud è tutta nella freschezza atletica. Matteo è sempre apparso abbasta… - jacopozibardi : RT @Presa_Diretta: Il Portogallo ha deciso di chiudere i ponti con le energie fossili riuscendo a produrre nel mese di marzo tutta l'energi… -