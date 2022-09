Energia, il governo accelera sul carbone per dribblare la crisi del gas (Di martedì 6 settembre 2022) Per far fronte ad una possibile crisi del gas in vista dell’inverno dopo lo stop delle forniture da parte della Russia sul tavolo del governo si fa largo l’ipotesi dell’aumento della produzione di Energia da 6 centrali a carbone – Fusina, Brindisi, Torrevaldalica, Potovesme, Fiumesanto e Monfalcone – più quella a olio combustile di San Filippo Del Mela di A2A. Entro la fine della settimana, infatti, il ministro Cingolani firmerà l’atto di indirizzo che consente alle centrali termoelettriche di marciare a tutta potenza. Con un incremento che dovrebbe aumentare di un 20-25% le stime di produzione di Energia dalle grandi centrali a carbone e a olio, già attese a una produzione più che doppia rispetto al 2021. Meno gas per produrre Energia elettrica Il ministro Cingolani ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 settembre 2022) Per far fronte ad una possibiledel gas in vista dell’inverno dopo lo stop delle forniture da parte della Russia sul tavolo delsi fa largo l’ipotesi dell’aumento della produzione dida 6 centrali a– Fusina, Brindisi, Torrevaldalica, Potovesme, Fiumesanto e Monfalcone – più quella a olio combustile di San Filippo Del Mela di A2A. Entro la fine della settimana, infatti, il ministro Cingolani firmerà l’atto di indirizzo che consente alle centrali termoelettriche di marciare a tutta potenza. Con un incremento che dovrebbe aumentare di un 20-25% le stime di produzione didalle grandi centrali ae a olio, già attese a una produzione più che doppia rispetto al 2021. Meno gas per produrreelettrica Il ministro Cingolani ...

pietroraffa : == Salvini a leader: armistizio su energia,mandato pieno a Draghi. Ma non sarebbe stato meglio evitare direttament… - elenabonetti : In Veneto tanti imprenditori e imprenditrici mi hanno chiesto intervento subito sui costi energia per non bloccare… - EnricoLetta : È improcrastinabile un intervento sia ???? che ???? per bloccare le bollette e fermare la speculazione in corso sull’en… - qui_finanza : Energia, il governo accelera sul carbone per dribblare la crisi del gas - mrjones1981 : Sono state pubblicate 'Le proposte degli editori per la nuova legislatura' e così ho intervistato Ricardo Franco Le… -