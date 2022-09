(Di martedì 6 settembre 2022) "Con questi rincari e senza la possibilità di introiti, il mondo dell'associazionismo e del volontariato sportivo rischia di fermarsi. Per quel che mi riguarda, in particolare,di...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Energia: Gravina '15mila campi di calcio vicini alla serrata' L'allarme presidente Figc: 'Il governo intervenga al più presto' - Giuse__ : RT @scarlots: ++ Energia e gas: Gravina, presidente Figc: '15mila campi calcio vicini alla serrata' ++ #CrisiEnergetica - ansacalciosport : Energia: Gravina '15mila campi di calcio vicini alla serrata'. L'allarme presidente Figc: 'Il governo intervenga al… - a_margiotta : RT @scarlots: ++ Energia e gas: Gravina, presidente Figc: '15mila campi calcio vicini alla serrata' ++ #CrisiEnergetica - scarlots : ++ Energia e gas: Gravina, presidente Figc: '15mila campi calcio vicini alla serrata' ++ #CrisiEnergetica -

È una situazione - ribadisce- che diventa insopportabile per le società più piccole che faticano a tenere aperti gli impianti dove insiste oltre il 90% dell'attività calcistica italiana. Lo ...Il presidente della FIGCha lanciato l'allarme sull'aumento vertiginosi dei costi dell'elettrica che gravano anche sul calcio Gabriele, presidente della FIGC, in una intervista a Il Messaggero ha lanciato l'allarme sull'aumento dei costi dell'elettrica che ..."Con questi rincari e senza la possibilità di introiti, il mondo dell'associazionismo e del volontariato sportivo rischia di fermarsi. Per quel che mi riguarda, in particolare, 15mila campi di calcio ...L’allarme del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sulle difficoltà economiche che il mondo del calcio potrebbe attraversare a causa dei ...