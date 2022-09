Energia | fonti governo | ' Italia non ricattabile | attacco Mosca arma spuntata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "". Il ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani, raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos, si trincera dietro il silenzio: "a questi attacchi preferisco non rispondere", dice, tentando di lasciarsi alle spalle l'frontale arrivato daa poche ore dalla pubblicazione del suo 'piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale'. Un documento, quello a cui il responsabile del Mite lavora a testa bassa da mesi, tacciato dalla portavoce del ministero degli Esteri di, Maria Zakharova, come un'imposizione di Bruxelles e Washington, ma che -la stilettata- avrà il solo risultato di far soffrire glini. Eppure nelforte è la convinzione che l''offensiva' sferrata in queste ore dasia una prova di debolezza, ...