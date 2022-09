Energia, Cna: “Il Piano sottovaluta il rilevante contributo Pmi per abbassare i consumi” (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA – “Il Piano di risparmio del gas, al momento incentrato su un set di interventi “leggeri” e a carattere prevalentemente volontario, fornisce uno scenario di messa in sicurezza dal gas russo che sembra metterci al riparo da interventi di contingentamento delle forniture”. Secondo la Cna sarebbe stata utile una proiezione di brevissimo termine, per evidenziare la capacità di risposta del Piano rispetto ai recenti annunci di interruzione totale delle forniture dalla Russia. Inoltre sarebbe stato utile affiancare il Piano con un impatto delle singole misure in termini di capacità o meno di incidere anche come risposta al caro- Energia. Nel documento si fa riferimento a un confronto già aperto con le categorie produttive volto a definire le misure di contenimento volontario dei consumi nel settore ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA – “Ildi risparmio del gas, al momento incentrato su un set di interventi “leggeri” e a carattere prevalentemente volontario, fornisce uno scenario di messa in sicurezza dal gas russo che sembra metterci al riparo da interventi di contingentamento delle forniture”. Secondo la Cna sarebbe stata utile una proiezione di brevissimo termine, per evidenziare la capacità di risposta delrispetto ai recenti annunci di interruzione totale delle forniture dalla Russia. Inoltre sarebbe stato utile affiancare ilcon un impatto delle singole misure in termini di capacità o meno di incidere anche come risposta al caro-. Nel documento si fa riferimento a un confronto già aperto con le categorie produttive volto a definire le misure di contenimento volontario deinel settore ...

