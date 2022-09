Energia, Cingolani “Mosca stato autoritario, Italia non prende ordini” (Di martedì 6 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Quella della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, “è la logica di un rappresentante di uno stato totalitario che pensa che si possa imporre ad uno stato qualcosa. Figurarsi se l'Italia può prendere ordini da qualcuno. L'Italia è una grande democrazia”. Lo ha detto il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a “Il cavallo e la torre” su Rai3. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Quella della portavoce del Ministero degli Esteri di, Maria Zakharova, “è la logica di un rappresentante di unototalitario che pensa che si possa imporre ad unoqualcosa. Figurarsi se l'puòreda qualcuno. L'è una grande democrazia”. Lo ha detto il Ministro della Transizione ecologica Robertoa “Il cavallo e la torre” su Rai3. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

fattoquotidiano : Caro energia, Cingolani riaccende sette centrali a carbone: la produzione dalle fonti più inquinanti salirà del 125… - MediasetTgcom24 : Energia, Mosca: 'Piano Cingolani imposto da Usa e Ue, Italia soffrirà' - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Energia, Cingolani “Mosca stato autoritario, Italia non prende ordini” - - ZerounoTv : Energia, Cingolani “Mosca stato autoritario, Italia non prende ordini” - Tele_Nicosia : Energia, Cingolani “Mosca stato autoritario, Italia non prende ordini” -