Emma Marrone, la dedica di Elisa per la morte del papà Rosario è da brividi: 'Per la mia sorellina' (Di martedì 6 settembre 2022) Grande commozione durante il concerto di Elisa a Taormina: la cantante ha voluto dedicare una canzone alla memoria di Rosario Marrone , il papà di Emma , morto a 66 anni nella tarda serata di domenica. Leggi su leggo (Di martedì 6 settembre 2022) Grande commozione durante il concerto dia Taormina: la cantante ha volutore una canzone alla memoria di, ildi, morto a 66 anni nella tarda serata di domenica.

chetempochefa : 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padr… - rtl1025 : ?? È morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. La notizia è stata comunicata su Facebook dal Comune di Aradeo (Lecce). @MarroneEmma ?? - fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - fanpage : Le prime parole di Emma dopo la scomparsa del papà, Rosario Marrone. La cantante rompe il silenzio con un toccante… - GiulianiVale : RT @Una_Gioia_Mai: Senza parole per la dipartita del padre di Emma Marrone, il signor Rosario. Un altro dolore che si aggiunge a tutti quel… -