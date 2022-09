Emma Marrone e il dramma del papà morto: 'Grazie per tutto l'amore'. Il toccante post sui social (Di martedì 6 settembre 2022) Emma Marrone è tornata sui social per lasciare un messaggio pieno d' amore e di gratitudine . La morte improvvisa del papà Rosario è stata per la cantante salentina un rospo davvero duro da mandare ... Leggi su leggo (Di martedì 6 settembre 2022)è tornata suiper lasciare un messaggio pieno d'e di gratitudine . La morte improvvisa delRosario è stata per la cantante salentina un rospo davvero duro da mandare ...

chetempochefa : 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padr… - rtl1025 : ?? È morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. La notizia è stata comunicata su Facebook dal Comune di Aradeo (Lecce). @MarroneEmma ?? - fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - infoitcultura : Alessandra Amoroso dedica al papà di Emma Marrone un dolce ricordo - klaudiettas : RT @trentunozerotto: comunque riflettevo sul fatto che sono letteralmente cresciuta con Emma Marrone e il pensiero che sia triste per il pa… -