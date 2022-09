Elisabetta Canalis evoca “la fine” del passato: momento eccezionale – FOTO (Di martedì 6 settembre 2022) I ricordi devono essere rinfrescati, Elisabetta Canalis ormai è padrona oltreoceano: il giorno è davvero speciale. Metà italiana di origine e metà americana per lavoro. La carriera di Elisabetta Canalis… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 6 settembre 2022) I ricordi devono essere rinfrescati,ormai è padrona oltreoceano: il giorno è davvero speciale. Metà italiana di origine e metà americana per lavoro. La carriera di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

DarJedburgh : Cioè, io vedevo solo quella pubblicità eh ! ?? - leggoit : Elisabetta Canalis, l'estate in relax al sole della California: fisico perfetto e bowling - aedan83 : @0leandrobianco_ Intendi il pollo alla Elisabetta Canalis, suppongo. - kosaco1965 : RT @iago_ko: Stasera grande cucina italiana: pollo alla piastra alla Elisabetta Canalis - gpjp00 : @Nico__Barba ???Se è la video ricetta del petto di pollo alla Elisabetta Canalis attivo la campanella per non perder… -