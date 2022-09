Elisa | la commovente dedica al padre di Emma durante un concerto

(Di martedì 6 settembre 2022) Nella giornata di ieri si è spento improvvisamente Rosario Marrone, papà di, a soli 66 anni. Immediato è stato il cordoglio dei vip, fra cui ancheToffoli, grande amica della cantante. “Buon viaggio nella Luce a Rosario. Ti abbracciamo forte Brownina nostra un grande bacio”, il suo commento social., è morto suoRosario Marrone: il comunicato https://t.co/IgJkOAS9n5 — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 4, 2022 In serata, che si trovava a Taormina per tenere unal Teatro Antico, ha voluto di nuovo ricordare Rosario Marronendogli Hallelujah. Lo ha fatto con una dolce premessa rivolta a: “Oggi mi piacerebbe, siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me.. Ma sto pensando a lei e sto pensando alla ...

La commovente dedica di Elisa per Emma: "Questa è per tuo papà volato in cielo" Il pensiero di Elisa per l'amica Emma Marrone, che ha perso prematuramente il padre Rosario: commozione durante il concerto.