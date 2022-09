Elezioni | verso chiusura campagna leader centrodestra 22 a Roma

ItaliaViva : Verso le elezioni, anche @meb tra i big attesi in Calabria. @Emagorno - TommyBrain : Verso le elezioni: prof. Marilisa Munari (candidata per il Terzo Polo Renzi-Calenda) e Davide Rossi.' - GrossetoNotizie : Verso le politiche, Scaramelli: “Stiamo vivendo un processo collettivo gentile e innovativo “ - verso_il_fronte : @Amos8125 Noi siamo fuori gioco. Bisognerà vedere dopo le elezioni cosa faranno i 5 stelle specie se il PD vira a d… - AngeloLucarella : #ultimora Cassazione 'sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma'… -

RaiNews

A diciannove giorni dal voto Enrico Letta incalza il partito: ce la giochiamo. Il segretario del Pd suona la carica ai suoi candidati: "Fate tutto il possibile per evitare che l'allarme per la ...Una chiusura con tutti i leader il 22 settembre a Roma, con molta probabilità a piazza del Popolo. Secondo quanto si apprende, è infatti questa l'idea a cui il centrodestra sta lavorando con l'... Verso le elezioni del 25 settembre, la cronaca in tempo reale - Giro: sarà duello tradizionale fra noi e la sinistra - Giro: sarà duello tradizionale fra noi e la sinistra Roma, 6 set. (askanews) - Una chiusura con tutti i leader il 22 settembre a Roma, con molta probabilità a piazza del Popolo. Secondo quanto ...L'ex presidente U.S.A. Donald Trump dice di sperare di poter rivedere l'amico Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio italiano.