Elezioni | Valente | ' risposta Meloni a papà bimba disabile è agghiacciante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Ladi Giorgiaall'assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese è". Lo dice la senatrice del Pd Valeria, presidente della Commissione Femminicidio, candidata a Napoli. "Lui, che da single ha adottato Alba, unacon grave disabilità, ha invitato a cena la leader di Fdi per parlare di diritti. Lei ha accettato l'invito, replicando tuttavia, in sostanza, non solo che per un bambino è sempre meglio avere due genitori, ma che in fondo i minori con maggiori fragilità, che le coppie etero non vogliono, possono anche essere affidati alle persone single o alle coppie omosessuali". "Giorgiaconferma dunque la sua visione miope, tradizionale e discriminatoria delle persone e della famiglia. Composta per lei ...