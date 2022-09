Elezioni: Salvini, 'Putin ha torto marcio, bisogna punirlo' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Putin ha torto marcio: ha scatenato una guerra orrenda, ha invaso un Paese, ha riportato morte e distruzione nel continente europeo. bisogna punirlo, fermarlo, metterlo in ginocchio. Ma le sanzioni sono operative da sette mesi e in ginocchio ci siamo noi e non Putin, e la guerra va avanti". Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "ha: ha scatenato una guerra orrenda, ha invaso un Paese, ha riportato morte e distruzione nel continente europeo., fermarlo, metterlo in ginocchio. Ma le sanzioni sono operative da sette mesi e in ginocchio ci siamo noi e non, e la guerra va avanti". Lo ha detto Matteoa radio Capital.

