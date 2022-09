Elezioni: Salvini, 'Meloni per sanzioni? Penso speri diventino efficaci in prossimi mesi' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Non Salvini ma qualunque economista ha notato che le sanzioni invece di mettere in ginocchio la Russia stanno in mettendo in ginocchio l'Europa e l'Italia". Così Matteo Salvini a Fuori del coro su Rete4. "Penso che la Meloni speri che le sanzioni nei prossimi mesi siano efficaci". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Nonma qualunque economista ha notato che leinvece di mettere in ginocchio la Russia stanno in mettendo in ginocchio l'Europa e l'Italia". Così Matteoa Fuori del coro su Rete4. "che lache leneisiano".

Programma elettorale Lega: le proposte di Salvini per le elezioni 2022 Money.it