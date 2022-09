Elezioni: Salvini, 'con Meloni al governo niente liti, abbiamo 5 anni di lavoro da fare' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - Divisioni con la Meloni al governo? "No, assolutamente, abbiamo 5 anni impegnativi. Poi abbiamo origini e culture diverse ma è un impegno, non vedo l'ora arrivi il 25 settembre in cui per 5 anni saremo giudicati dal nostro lavoro". Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - Divisioni con laal? "No, assolutamente,impegnativi. Poiorigini e culture diverse ma è un impegno, non vedo l'ora arrivi il 25 settembre in cui per 5saremo giudicati dal nostro". Lo ha detto Matteoa radio Capital.

