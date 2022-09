Elezioni, “Repubblica” arruola anche Amato: «La tutela ambientale è antisovranista» (Di martedì 6 settembre 2022) «La tutela dell’ambiente è antisovranista». A sentenziarlo è Repubblica, titolando un’intervista di Giuliano Amato, in cui il presidente della Corte Costituzionale spiega che temi come clima, natura, paesaggio e persino patrimonio artistico-monumentale esigono standard di tutela sovranazionale. Incontestabile. Il problema nasce quando Amato annuisce alla domanda sulla «coscienza ambientalista quale antidoto al nazionalismo». E risponde: «Necessariamente lo è: tutto ciò che riguarda l’ambiente cancella il sovranismo». Fosse vero, non si capirebbe la scelta del Parlamento di introdurre in Costituzione, all’articolo 9, termini come “biodiversità” ed “ecosistemi“. Amato intervistato dal quotidiano di Molinari Se non esistesse anche una competenza ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) «Ladell’ambiente è». A sentenziarlo è, titolando un’intervista di Giuliano, in cui il presidente della Corte Costituzionale spiega che temi come clima, natura, paesaggio e persino patrimonio artistico-monumentale esigono standard disovranazionale. Incontestabile. Il problema nasce quandoannuisce alla domanda sulla «coscienza ambientalista quale antidoto al nazionalismo». E risponde: «Necessariamente lo è: tutto ciò che riguarda l’ambiente cancella il sovranismo». Fosse vero, non si capirebbe la scelta del Parlamento di introdurre in Costituzione, all’articolo 9, termini come “biodiversità” ed “ecosistemi“.intervistato dal quotidiano di Molinari Se non esistesseuna competenza ...

